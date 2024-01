Cover für Depeche Mode, Ausstellung in Saarbrücken Fotograf Brian Griffin ist tot: Ohne ihn hätte Pop anders ausgesehen

„Rrrrrrrttt.“ „Ssstttttt.“ „Whhhoush.“ „Here we go, folks!“. So klang es, als Fotograf Brian Griffin im September 2019 gestenreich seine Kunst erklärte. Im saarländischen Landtag war das, als er „pop“ eröffnete, eine Griffin-Schau im Rahmen der Ausstellungsreihe „Pictures of Pop“ des PopRats Saarland. Über 30 Fotografien, Plattencover und Kontaktbögen waren zu sehen – und die Auszeichnung für eine seiner berühmtesten Arbeiten: das Motiv einer Frau in einem Kornfeld, unter einem düster drohenden Himmel. Das „Life Magazine“ kürte das Motiv zur besten Fotografie der 1980er Jahre – und die Band Depeche Mode nutzte es als Cover ihres Albums „A Broken Frame“ von 1982. Mit der Band arbeitete Griffin mehrmals, bis sie sich in die optische Obhut von Anton Corbijn begab.