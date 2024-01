Kinoverband Filmtheater haben sich 2023 wieder gefüllt

Die Kinos in Deutschland sind Angaben von Branchenverbänden zufolge weiter auf Erholungskurs - auch dank Filmen wie „Barbie“ und „Oppenheimer“. „Viele Kinos konnten bereits ihre Häuser modernisieren und damit mehr Gäste bei sich begrüßen. Jetzt gilt es, diesen Trend zu verstetigen“, sagte Christine Berg, Vorstandschefin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF Kino) mit Sitz in Berlin. „Kino muss sich als `Top of mind' im Freizeitverhalten der Menschen behaupten.“ Dafür müssten Filmtheater in die Lage versetzt werden, zu investieren.