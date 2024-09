Open-Air-Kino lief über acht Wochenenden lang Filmhaus Saarbrücken freut sich über „überdurchschnittlichen Kinosommer“

Das Saarbrücker Filmhaus zeigt sich mehr als zufrieden mit den vergangenen Monaten: „Der Kinosommer 2024 war überdurchschnittlich bei uns“, sagt Filmhaus-Leiter Nils Daniel Peiler auf Nachfrage. „Unser Filmhaus Open Air lief dieses Jahr so lange wie noch nie in der Geschichte des Hauses – acht Wochenenden am Stück“. Zum ersten Mal hatte das Filmhaus alle anderen sechs Saarbrücker Kinos eingeladen, die sich mit einem Film ihrer Wahl vorstellen konnten. Ausverkauft waren laut Peiler unter anderem der japanische Trickfilm „Chihiros Reise ins Zauberland“ und das Finale der Open-Air-Reihe im Innenhof an der Mainzer Straße: die unverwüstliche „Rocky Horror Picture Show“.