Filmfestival Filmfestspiele in Cannes mit Neuerungen

Die 76. Filmfestspiele von Cannes gehen dieses Jahr bis zum 27. Mai. Erstmals ist dieses Jahr eine Frau an der Spitze, die neue Präsidentin Iris Knobloch. Ihr werde es wohl in mancher Hinsicht anders ergehen als ihren männlichen Vorgängern, sagte die 60-Jährige am Dienstag der dpa in Cannes. „Ich glaube, eine Frau zu sein bringt eine weitere Ebene mit rein. Denn ich glaube, als Frauen werden wir stärker unter die Lupe genommen. Niemand wird kommentieren, welchen Smoking der Präsident trägt. Ich bin mir sicher, ich werde viele Kommentare bekommen“, sagte sie. Eine Frau an der Spitze zu sein habe symbolische Kraft, sagte sie. „Und ich denke, es ist ein Sieg für die Frauen.“