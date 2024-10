Neu im Kino Achteinhalb Film „Üben, üben, üben“: Die Trompete und das Klima

Ins Flugzeug steigen? Niemals. Den Bus nehmen? Auf keinen Fall, denn der dröhnt mit Diesel. Die Umwelt geht vor. Und so bleibt aus der Sicht von Trine (Kornelia Melsaeter) nur eine Möglichkeit: Sie wird die 1500 Kilometer von den heimatlichen Lofoten-Inseln nach Oslo trampen. Dort hat die Trompeterin ein Vorspiel, von dem Wohl und Wehe ihres Berufslebens abhängen. Sie macht sich auf nach Oslo – den Daumen hoffnungsvoll in den Nieselregen gereckt, voller Vertrauen in die Mitmenschen, die sie mitnehmen sollen.