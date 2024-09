Das ist alles gut und schön, wirkt aber wahllos montiert – da wird viel Information kredenzt, viele Menschen loben die Region und gerne auch den eigenen Wein; vielleicht hat sich Regisseur José Luis López-Linares da ein wenig zu sehr verliebt in die Region. Zudem entstand der Film unter der Schirmherrschaft der Region, was für einen Dokumentarfilm etwas merkwürdig ist. Und so kann man sich zwar an vielen Eindrücken erfreuen und schöne Landschaften sehen – aber im Abgang ist das Aroma des Films dann doch ziemlich gewerblich.