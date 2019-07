Theater : Theater Hagen zu einer der besten Bühnen gewählt

Köln Das Theater Hagen ist als eine der führenden Bühnen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. Mit dem NRW-Theater habe eine Bühne, die in den vergangenen Jahren immer wieder unter Sparauflagen zu leiden gehabt habe, den Spitzenplatz in der Kategorie „Überzeugende Theaterarbeit abseits großer Theaterzentren“ erobert, teilte das vom Deutschen Bühnenverein in Köln herausgegebene Theatermagazin „Die Deutsche Bühne“ am Dienstag mit. Die langjährige Ballettdirektorin am Saarbrücker Staatstheater, Marguerite Donlon, wird mit Beginn der Spielzeit 2019/20 Ballettdirektorin und Chefchoreographin des Hagener Theaters (wir berichteten).

