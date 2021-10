Unterhaltung : Eva Habermann produziert nun auch Horrorfilme

Hamburg Die Schauspielerin hat schon viele verschiedene Rollen im Fernsehen übernommen. Ob Immenhof, Pumuckl-TV, Vorabendserien oder Reisen mit dem Traumschiff. Nun hat sie eine neue Leidenschaft gefunden.

Einem Filmdreh verdankt die Schauspielerin Eva Habermann nicht nur einen neuen Mann an ihrer Seite, sondern auch gleich eine neue Leidenschaft.

Statt wie gewohnt nur vor der Kamera zu stehen, dreht die Hamburgerin mittlerweile auch „Independent-Filme“, teils mit internationaler Besetzung und manchmal ganz schön gruselig. Den Mut dafür, aus der Rolle der Schauspielerin in die Rolle der Produzentin zu schlüpfen, verdanke sie einer Verkettung glücklicher Zufälle, sagte die 45-Jährige („Unsere Farm in Irland“) der Deutschen Presse-Agentur.

„Bei den Dreharbeiten zu "Trolls World", in dem ich eine von einem Troll besessene Frau spielen sollte, habe ich mich in einen der Produzenten verliebt.“ Als die Produktionsfirma ihres neuen Partners nach Abschluss der Dreharbeiten in finanzielle Schwierigkeiten geriet, zog die 45-Jährige kurzerhand nach Baden-Baden, um ihm unter die Arme zu greifen. „Die Zeit war für mich wie ein Praktikum. Da habe ich gemerkt, wie viel ich lernen kann und wie viel Spaß mir die Filmproduktion macht.“