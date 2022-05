Song Contest : ESC-Bühne soll auch im Kriegsjahr unpolitisch bleiben

Turin Wie politisch darf der ESC sein? In diesem Jahr kommt diese Frage eine besondere Relevanz zu.

„Vor 66 Jahren haben wir entschieden, diese Bühne frei von politischen Statements zu lassen, und wir würden sie gerne weiter frei davon lassen“, sagte ESC-Chef Martin Österdahl am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Turin. Ihm zufolge habe man beim ersten Halbfinale am Dienstag in der norditalienischen Stadt sehen können, dass die Organisatoren dazu auch in der Lage seien.