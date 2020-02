Hype um „F9“ : Erster Trailer für „Fast and Furious“-Fortsetzung

„Fast-and-Furious“-Fans können sich nun den ersten Trailer des neunten Teils anschauen. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa.

Los Angeles In wenigen Monaten erscheint in den Kinos die Fortsetzung der Actionfilmserie „Fast and Furious“. Nun haben die Filmemacher den ersten Trailer vorgestellt - und dies mit vielen Promis gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa

Vier Monate vor dem Kinostart von „F9“ ist der erste Trailer für die „Fast-and-Furious“-Fortsetzung mit großem Hype vorgestellt worden.

Im Rahmen einer Star-besetzten Konzertparty in Miami (Florida), mit Rapperin Cardi B, Wiz Khalifa, Ozuna und Hauptdarsteller Vin Diesel, feierten die Macher die Trailer-Premiere.

Das knapp vierminütige Video mit spektakulären Verfolgungsjagden, halsbrecherischen Autorennen und Schießereien bringt Stars wie Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese, Ludacris, John Cena und Michael Rooker zusammen. Zum zweiten Mal sind auch die Oscar-Preisträgerinnen Helen Mirren und Charlize Theron dabei.