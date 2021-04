Kino : „Goldene Himbeeren“ vor der „Oscars“-Gala

Der rote Teppich für die Oscar-Verleihung wird vor dem Eingang zum Dolby Theatre in Hollywood ausgerollt. Foto: dpa Foto: dpa/Barbara Munker

Los Angeles Erst die „Razzies“, dann die Oscars: am Vortag der Oscar-Gala sind Hollywoods Spottpreise verliehen worden. Gleich drei „Goldene Himbeeren“ oder „Razzies“ räumte das Musical-Drama „Music“ ab, wie die Verleiher der nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Samstag in einer Videobotschaft bekannt gaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Regiedebüt von Sängerin Sia brachte der Australierin die Trophäe als schlechteste Regisseurin ein. Zudem gab es Schmähpreise für Kate Hudson als Hauptdarstellerin und Maddie Ziegler in der Nebenrolle eines jungen autistischen Mädchens. Der Film mit poppigen Tanz- und Musikeinlagen war für seinen Umgang mit Autismus kritisiert worden.