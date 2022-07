Benin-Bronzen : Erklärung zu kolonialem Raubgut von Deutschland und Nigeria

Berlin In der Debatte um Kunst aus kolonialen Zeiten geht es seit Langem auch um die wertvollen Benin-Bronzen. Nun machen Deutschland und Nigeria den Weg frei für einen neuen Umgang mit den Kunstschätzen.

Seit einigen Tagen wird wieder viel über die Benin-Bronzen gesprochen. Kostbare historische Gegenstände, von denen viele in deutschen Museen lagern - allerdings nur, weil britische Truppen 1897 in das damalige Königreich Benin einmarschiert sind und Schreine und Paläste plünderten.

Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) werden mit ihren nigerianischen Amtskollegen eine Absichtserklärung unterzeichnen, die den Weg für die Übertragung des Eigentums an den wertvollen Kunstobjekten freimacht. Künftig soll dann von nigerianischer Seite bestimmt werden, welche Objekte nach Nigeria zurückkehren sollen und was - dann als Leihgabe - in Museen in Deutschland bleiben und weiter gezeigt werden kann.