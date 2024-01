Neuer Roman zum Geburtstag Erfolgsautor Haruki Murakami wird 75

Er zieht nach Tokio, studiert lustlos, arbeitet danach lange im Buchhandel, hat ein paar bedeutungslose Beziehungen, fühlt sich einsam und leer. Mit Mitte vierzig beschließt er einen Neuanfang, nimmt eine Stelle in einer alten Bibliothek an - weit entfernt in einem kleinen Nest in der Präfektur Fukushima. Und wieder kommt es zu übersinnlichen und übernatürlichen Ereignissen. Ungewöhnliche Personen werden zu Pfeilern seines Lebens - und die ummauerte Stadt lässt ihn niemals los.