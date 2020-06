Mit 91 Jahren gestorben : Schauspieler Claus Biederstaedt ist gestorben

München Claus Biederstaedt war im Nachkriegskino das, was man früher einen „Sonnyboy“ nannte. Wenn er in Filmen wie „Drei Männer im Schnee“ oder „Charleys Tante“ auftrat, dann ging es ganz klar um die Liebe.

Geboren wurde er am 28. Juni 1928 im pommerschen Stargard. Seine Jugend war geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Gegen Ende wurde der Gymnasiast sogar noch einberufen, mit 16 Jahren an die Ostfront. Nach dem Krieg verschlug es Biederstaedt nach Hamburg, wo er sein Abitur nachmachte und ein Medizinstudium begann. Lange hielt er nicht durch. Stattdessen fand er seine Berufung am Hamburger Schauspielhaus, wo er etwa an der Seite von Ruth Leuwerik in „Der Gläserne Storch“ von Ernst Penzoldt spielte. Auch in Wiesbaden, München, Berlin, Köln und Frankfurt am Main stand er auf der Bühne.