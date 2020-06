Glamrock : Sweet-Bassist Steve Priest gestorben

Steve Priest in der Mitte der 1970er, als die Band besonders populär war. Foto: dpa/Pa

London Der britische Rockmusiker Steve Priest, Mitbegründer und Bassist der Glamrock-Band The Sweet, ist im Alter von 72 Jahren gstorben. In den 1970er Jahren wurde die Band mit Hits wie „Teenage Rampage“, „Blockbuster“ und „Fox On The Run“ und mit extravaganten Bühnenoutfits weltberühmt.

Auch im deutschen Fernsehen war die Gruppe häufig zu sehen und trat unter anderem mehrfach im „Musikladen“ auf.