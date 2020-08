Unesco : Heiliger Bembel: „Äppelwoi“ soll Kulturerbe werden

Heinz Schenk (1924-2014, im „Blauen Bock“), ein legendärer „Äppelwoi“-­Kulturbotschafter. Foto: dpa/Karl Staedele

Wiesbaden (dpa) Vier hessische Traditionen sollen in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Für die hessische Apfelweinkultur, die Fastnachtsbräuche der Herbsteiner Foaselt, die Technik des Tabakanbaus und der Zigarrenverarbeitung am Oberrhein und das Uhrmacherhandwerk seien Anträge gestellt worden, teilte das hessische Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit.

