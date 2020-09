Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren gestorben : Die Heldenbrust zum Anlehnen hat sie nie gebraucht

Saarbrücken Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren gestorben – sie wurde legendär als Emma Peel in der Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“.

Gerade dieser Tage konnte man sie noch einmal sehen, zumindest im englischen Fernsehen: Da legte Diana Rigg in der Neuauflage der Serie „Der Doktor und das liebe Vieh“ einen herrlichen Auftritt hin: als herrische alte Dame, die noch knurriger ist als ihr bissiges Schoßhündchen. Eine typische Rigg-Rolle, denn eines spielte die Britin, die am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben ist, nie: die passive Frau, die sich dem männlichen Helden schutzbedürftig an die Schulter wirft. Schon gar nicht als Emma Peel in dem TV-Klassiker „Mit Schirme, Charme und Melone“ (1961 bis 1969), in dem sie von 1965 bis 1967 dabei war – für viele die goldenen Jahre der einfallsreichen, innovativen und manchal schon surrealen Serie, wegen der Figur Peel und ihrer Darstellerin Rigg. Ihr Partner John Steed (gespielt von Patrick Macnee) war ein großer Ironiker, der schlimmsten Gefahren süffisant ins Antlitz lächelte; Peel dagegen warf, wirbelte, trat und boxte Gegner aller Art an die Wand, meist in sportlich-pragmatischer Kleidung, manchmal gar in schwarzem Leder.