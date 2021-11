Musikpreise : Elf Grammy-Nominierungen für Jon Batiste

Los Angeles Einen Oscar hat Jon Batiste schon. Den gab es im April für den Soundtrack zu dem Animationsfilm „Soul“. Jetzt können noch ganz viele Grammys dazukommen. Und auch Abba haben Chancen.

Hinter ihm folgten Sänger Justin Bieber („Peaches“), Rapperin Doja Cat („Kiss Me More“) und Singer-Songwriterin H.E.R. („Fight For You“) mit jeweils acht Nominierungen. Die Popsängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo können sich in sieben der insgesamt 86 Grammy-Kategorien Hoffnungen machen. Für die „Aufnahme des Jahres“ wurde zudem die schwedische Band Abba mit ihrem Comeback „I Still Have Faith In You“ nominiert.