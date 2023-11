Kulturpolitik Einheitsdenkmal gefährdet: Weitere Millionen erforderlich

An einem der Bauteile des zukünftigen Freiheits- und Einheitsdenkmals wird in einer Werkstatt in Nordrhein-Westfalen gearbeitet (Archivbild). Das seit Jahren umstrittene Denkmal soll in unmittelbarer Nachbarschaft von Humboldt Forum und ehemaligem DDR-Staatsratsgebäude in Berlin-Mitte entstehen.

Foto: Sina Schuldt/dpa