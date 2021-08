Schauspielerin : Ehrlich jetzt? Heike Makatsch wird 50

Berlin Als Heike Makatsch im Fernsehen anfing, wurde noch gefaxt. „Darf ich auch noch jemanden grüßen?“, fragten die Anrufer bei Viva damals. Jetzt wird Makatsch 50.

Während der Erfolg von Viva irgendwann verpuffte und mit dem Abschalten des Senders schließlich ein Stück Fernsehgeschichte zu Ende ging, hat sich Makatsch viel erarbeitet. Sie spielte die Sängerin Hildegard Knef, störrisch und überzeugend. Oder sang und tanzte vor einer Weile im Musicalfilm „Ich war noch niemals in New York“ zur Musik von Udo Jürgens.

„Es passen so viele Leben in ein einziges Leben. Ich denke oft, dass es ein ganz anderer Mensch war, der mit 20 gemacht hat, was ich gemacht habe“, sagte Makatsch in dem Interview des „Kölner Stadt-Anzeigers“. Geboren in Düsseldorf, probierte sich Makatsch nach dem Abitur in einem Studium aus, brach ab und begann eine Schneiderlehre. Dann landete sie bei Viva und später bei „Bravo TV“.