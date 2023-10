Buchmesse Ehrengast Slowenien mit „dichtester Dichte an Dichtern“

Im deutschen Markt waren slowenische Autoren bisher nur am Rand vertreten. In Vorbereitung des Gastlandauftritts wurden zwischen 2019 und 2022 rund 600 Bücher aus dem Slowenischen in Fremdsprachen übersetzt, so die Übersetzerin Amalija Macek - fast drei Mal so viel wie sonst. Etwa ein Fünftel davon - mehr als 100 - sind Übersetzungen ins Deutsche. „Qualität ist wichtiger als Quantität“, sagt Macek.