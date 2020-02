Hopper-Ausstellung in Basel : Der ganz andere Hopper in Basel

Ein Traum von einem Seetag: Edward Hoppers Gemälde „The Lee Shore“ entstand 1941. Foto: Heirs of Josephine Hopper 2019/Pro Litteris Zürich/Photo Art Resource/Scala Florence

Basel Den Maler der „Nighthawks“ kennt jeder, die Fondation Beyeler wirft jetzt aber einen anderen Blick auf den amerikanischen Jahrhundert-Künstler.

„Hopper“: Der Nachname reicht. Mehr wollte man, brauchte man in Basel nicht auf die Plakate drucken. Schon strömen die Massen zur Fondation Beyeler, die schon ihrer noblen Architektur wegen, diesem von Renzo Piano geschaffenen Ideal eines sich Licht wie Landschaft öffnenden Kunsthauses, immer wieder den Besuch lohnt. Schlange stehen aber muss sein, bereits vorm Ticketschalter. Weil Schweizer, Franzosen, Deutsche, Italiener, halb Europa und auch einiges vom Rest der Welt unbedingt in die Edward-Hopper-Schau will. Wo vor beinahe jedem der „nur“ 65 Werke Menschentrauben kleben. Trotzdem wirken manche irritiert. Hasten von Raum zu Raum, suchen nach so etwas wie den „Nighthawks“, jenen ikonischen Nachtvögeln, die in einem Diner, kurz bevor der Morgen graut, einen Hauch Erlösung von ihrer Einsamkeit ersehnen. Ein Gemälde wie die dunkle Kehrseite des freien großstädtischen Daseins im 20. Jahrhunderts, als nächtliche Metropolen-Depression – jedoch perfekt illuminiert.

Eben diesem Hopper, jenem einzigartigen Regisseur der späten (oder auch sehr frühen) Großstadtstunden, dem Meister des mysteriösen Halbdunkel, hält man in Riehen (bei Basel) einen ganz anderen Hopper entgegen. Den Schönmaler sozusagen, der wohl auch mal gern die helle Weite, den Sommertag bannte. Aber soll er das so ganz ohne Hintersinn getan haben?

Exemplarisch jedenfalls steht für diesen Hopper sein Seestück „The Lee Shore“, 1941 entstanden (nur ein Jahr vor „Nighthawks“). Sanft fließt der Saum zwischen Land und See, das Gras wogt vor der Brandung und Wattewolken. Schiffe im Sonnenlicht, geblähte Segel, das Idyll eines Tages an der See, man ahnt die sanfte Brise im Gesicht. So heiter, Mr. Hopper?

Ja, aber „The Lee Shore“ und „Nighthawks“, was man in der Fondation Beyeler quasi mitdenken muss, markieren eben Pole, setzen gewissermaßen Umkehrpunkte, zwischen denen der notorische Einzelgänger Edward Hopper (1882–1967) ein langes Künstlerleben lang wandelte. Hier seine weltbekannten Werke, die selbst auf Kaffeehumpen und Handtüchern verewigt wurden. Und ihm janusköpfigen Ruhm bescherten, weil er, gewollt oder ungewollt, wohl millionenfach bis heute wunde Großstadtseelen rührt, den modernen Mensch ins Herz trifft, der sich paradoxerweise nirgendwo einsamer fühlt als in der Masse anderer Verlorener. Doch macht solche maßlose Reproduktion Kunst auch leicht zur Massenware.

Dagegen sind seine Landschaftsbilder ein Kontrapunkt, gleichwohl auch sie davon erzählen, wie Eisenbahnen, Telefondrähte, Stromleitungen in die Landschaft schneiden, Natur domestiziert wird. Aber selbst dort, wo die Technik fernbleibt, schweift der Blick einer Frau (wie so oft stand wohl seine Frau Josephine Modell) in „Cape Cod Morning“ aus dem Erker eines Holzhauses in ungewisse Ferne. Und so gespannt wie sie da steht, könnte Unangenehmes dräuen. Keine Idylle ist da von Dauer.

Immer aber lenkt Edward Hopper den Blick mit kunstvoll geführtem Licht, mit horizontalen Linien gerade auch in den Bildern aus den Neuengland-Staaten mit den grün-gelb gewellten Hügeln und den tiefroten Häusern, auf die sich schon dunkle Schatten senken, über die Ränder hinaus, verlängert diese Linien sozusagen in unsere Gedankenräume, werden die Gemälde zu Szenen (s)einer großen amerikanischen Erzählung.

Dass sich die Fondation Beyeler auf dieses spezielle Hopper-Segment beschränkt, bringt in der Tat einen neuen, frischen Blick auf einen sehr bekannten Maler, liegt aber wohl auch daran, dass jene Museen, die seine berühmtesten Bilder horten, sie so gut wie nie ausleihen. In Riehen wird diese Not nun zur Tugend, zumal man neben die Ölbilder auch noch Aquarelle stellt, die in in ihrer Kraft und Lebendigkeit überraschen. Ja, Edward Hopper war auch ein Meister dieser schnelleren Form. Gern malte er übrigens auf dem Rücksitz eines Autos, während seine Frau chauffieren musste. So in Fahrt hielt er auch viele Details fest, während er in Öl mehr und mehr abstrahierte. Dennoch schätzen viele an seinen Bildern gerade das noch Fassbare. Schaut man jedoch genauer hin, sieht man auch, was Hopper alles weg ließ, dass ein Haus bei ihm weder Tür noch Fenster haben kann. Wem das schon kühn erscheint, sollte in der Fondation Beyeler noch ein, zwei Räume weiter gehen zu einem Zeitgenossen Edward Hoppers. Zu Picasso, der tatsächlich Formen und Konventionen sprengte.

Als es noch den Tankwart gab: Hoppers Bild „Gas“ von 1940 mit perfekt inszeniertem Licht. Foto: Heirs of Josephine Hopper/2019 Digital Imgae, The museum of modern art, New York/Scala/Florence/Jonathan Muzikar