Superheldenfilm : Dwayne Johnson als „Black Adam“

Los Angeles Vom Sklaven zum Superhelden: Dwayne „The Rock“ Johnson wird schon bald als „Black Adam“ auf der großen Leinwand zu sehen sein. Für den Schauspieler ist es eine ganz besondere Rolle.

In dem Streifen des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Serra („Jungle Cruise“) spielt er den Anti-Helden Black Adam, einen früheren Sklaven im alten Ägypten, der mit Superkräften in der Neuzeit wiedergeboren wird. Er lasse sich von niemandem in die Knie zwingen, versichert der muskulöse und unverwundbare Black Adam kämpferisch. Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan tritt als der gute Held Doctor Fate auf. Für beide Stars ist dies der erste Superhelden-Film. „Black Adam“ soll im Oktober in die Kinos kommen.