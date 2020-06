Jury- und Publikumspreis : Drosten-Podcast gewinnt doppelt beim Grimme Online Award

Köln Der Grimme Online Award zeichnet besonders gute Online-Angebote aus. Oft spiegelt die Preisverleihung dabei aktuelle Trends im Internet wider. Im Jahr 2020 sind das: Erklären, Informieren, Wissen, Aufklären - und das Medium Podcast. Zufall? Nein, Corona.

Der Podcast „Das Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten hat gleich zwei Auszeichnungen beim Grimme Online Award abgeräumt. Einen Preis gab es bei der Verleihung am Abend von der Jury, einen vom Publikum.

Die NDR-Produktion mit dem Charité-Wissenschaftler war damit der große Gewinner des Abends. Prämiert wurde auch das viel geklickte Video „Die Zerstörung der CDU“ von YouTuber Rezo, das in der Kategorie „Spezial“ einen Award einfuhr. Insgesamt setzten sich in diesem Jahr sehr viele informative Formate durch. Das war kein Zufall: Der Grimme Online Award bildet oft aktuelle Trends im Internet ab.

Schon aus der Liste der Nominierten hatte sich ablesen lassen, dass die Kategorie „Information“ sehr gefragt ist aktuell. Auch „Das Coronavirus-Update“ war in dieser Sparte ins Rennen gegangen. Der NDR hatte den Podcast im Februar gestartet, seitdem hat er sich zu einem großen Erfolg entwickelt. Dort geht der Virologe Drosten ausführlich auf neue Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie ein. Momentan befindet sich das Format in der Sommerpause.

Begriffe wie Herdenimmunität, Reproduktionszahl und Saisonalität hätten es auch durch den Podcast in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft, stellte die Jury fest. „„Das Coronavirus-Update“ demonstriert, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln kann - und erschließt ganz nebenbei neue Hörergruppen für das Medium Podcast“, urteilte sie. Wie groß die Popularität ist, ließ sich am Ende der Verleihung auch am Publikumspreis ablesen, bei dem Internet-Nutzer über alle nominierten Angebote abstimmen konnten. Es gewann „Das Coronavirus-Update“.