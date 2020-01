Im Historischen Museum : Drei Ausstellungen zur Mode in Frankfurt

Frankfurt/Main Das Historische Museum Frankfurt widmet in diesem Jahr der Mode drei aufeinanderfolgende Ausstellungen. Unter dem Titel „Kleider in Bewegung - Frauenmode seit 1850“ soll vom 19. März an gezeigt werden, wie sich verändernde Geschlechterrollen in der Kleidung widerspiegeln – mit dabei Korsetts, opulente Abendmode und die ersten Frauenhosen.

