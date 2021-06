Fimdreh : Drehstopp für „Mission: Impossible 7“ nach Corona-Test

Los Angeles/London Zwangspause für Schauspieler Tom Cruise. Die Dreharbeiten zu dem Action-Streifen „Mission: Impossible 7“ mussten wegen eines Corona-Falls eingestellt werden. Aber wer ist betroffen?

Die Dreharbeiten zu dem Action-Streifen „Mission: Impossible 7“ sind wegen eines positiven Coronavirus-Tests am Set gestoppt worden.

Der Film mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt unter der Regie von Christopher McQuarrie wird derzeit in England gedreht. Im Februar 2020 war der Drehauftakt in Italien mit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Die Filmarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst angelaufen. Im September stand das Team um Cruise wieder vor der Kamera. Der siebte Teil der „Mission: Impossible“-Agentensaga soll im Mai 2022 in den Kinos starten.