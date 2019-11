Medaille für Jon Voight : Donald Trump verleiht erstmals Kultur-Auszeichnungen

Washington Seine Vorgänger vergaben die bedeutenden Kultur-Auszeichnungen jährlich, aber unter US-Präsident Donald Trump gab es bislang gar keine „National Medals of Arts“ und „National Humanities Medals“ - bis jetzt.

Erstmals in seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump bedeutende Kultur-Auszeichnungen der amerikanischen Regierung verliehen.

Unter anderem den US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Jon Voight, Vater von Schauspielerin Angelina Jolie, und die Sängerin Alison Krauss zeichnete Trump am Donnerstag im Weißen Haus in Washington mit der „National Medal of Arts“ aus. Unter anderem der Schriftsteller James Patterson erhielt die „National Humanities Medal“.