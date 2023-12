Weltkunstausstellung in Kassel documenta: Zeigen, dass kritische Kunst präsentierbar ist

Es müsse in dieser in der Geschichte der documenta einzigartigen Situation vor allem darum gehen, Vertrauen zurückzugewinnen. In der Rücktrittsbegründung der Findungskommission würden Zweifel daran deutlich, ob in Deutschland der Rahmen aktuell ausreichend gegeben sei, kritische Kunst zu präsentieren. „Offensichtlich gibt es den Vorbehalt der Zensur beziehungsweise der verunmöglichten Debatte“, so Hoffmann.