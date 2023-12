Ausblick Diese Highlights kommen 2024 ins Kino

In „Godzilla x Kong: The New Empire“ treffen wieder zwei legendäre Kinomonster aufeinander, Alexander Skarsgård und Millie Bobby Brown („Stranger Things“) sind in dem Action-Fantasyfilm dabei (Kinostart im April). Außerdem ist mit „Planet der Affen: New Kingdom“ der vierte Teil der Reboot-Actionfilmreihe für Mai geplant. „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“ (Kinostart wohl im März) soll die Reihe der animierten Filme um den spinnenhaften Superhelden komplettieren.