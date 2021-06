Deutsch-Punk : Die Toten Hosen gehen 2022 auf Jubiläumstour

Düsseldorf Vierzig Jahre Die Toten Hosen. Aus diesem Anlass geht die Düsseldorfer Band im nächsten Jahr auf Tour.

Die Toten Hosen wollen im kommenden Jahr das 40-jährige Bestehen ihrer Band mit einer Jubiläumstour feiern. „Zur großen Party seid ihr alle eingeladen“, schrieben die fünf Musiker am Sonntag auf Instagram.

Unter dem Titel „Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen“ will die Band ab Juni 2022 elf Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Man sei „schon jetzt mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen und Euch ordentlich die Kuh fliegen zu lassen!“