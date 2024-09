Gala in Neunkirchen Acht Filme auf der Shortlist des Günter Rohrbach Filmpreises

Acht Filme sind in der Vorauswahl des 14. Günter Rohrbach Filmpreises in Neunkirchen. Auf der Shortlist stehen: der Franz-Kafka-Film „Die Herrlichkeit des Lebens“ von Georg Maas und Judith Kaufmann; der ARD-Fernsehfilm „Ein Mann seiner Klasse“ von Marc Brummund, nach dem Bestseller von Christian Baron über eine Jugend in Kaiserslautern; „In Liebe, Eure Hilde“ von Andreas Dresen, eine Biografie der Widerstandskämpferin Hilde Coppi während der NS-Zeit (ab 17. Oktober im Kino); die bereits mehrfach ausgezeichnete Roadmovie-Komödie „More than Strangers“ von Sylvie Michel; das Drama „Rohbau“ von Tuna Kaptan; der Gerichtsfilm „Sie sagt. Er sagt – nach Ferdinand von Schirach“ von Matti Geschonneck (bereits in der Mediathek des ZDF zu sehen); der Krimi „Verbrannte Erde“ von Thomas Arslan; und „Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“ von Adrian Goiginger, der Eröffnungsfilm des jüngsten Ophüls-Festivals im Januar.