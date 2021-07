Hollywood : Die Oscar-Akademie lädt neue Mitglieder ein

Beverly Hills Deutlich mehr Frauen und Minderheiten sind unter den diesjährigen Talenten, die der Oscar-Akademie beitreten dürfen. Auch deutsche Filmschaffende sind eingeladen. Academy-Mitglieder wählen die Oscar-Gewinner.

395 Künstler wurden ausgewählt, um künftig bei der Vergabe der Oscars mit abzustimmen. 46 Prozent der Einladungen seien an Frauen gegangen, knapp 40 Prozent der potenziellen Neuzugänge sind unterrepräsentierte ethnische Gruppen, mehr als die Hälfte internationale Filmschaffende. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (Ortszeit) in Beverly Hills mit.