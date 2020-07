Der Roman „Ich an meiner Seite“ von Birgit Birnbacher : Gesucht: die bessere Version seiner selbst

Birgit Birnbacher gewann 2019 den Bachmann-Preis.

Saarbrücken In ihrem Roman „Ich an meiner Seite“ erzählt Birgit Birnbacher von einer Resozialisierung – und von einem sehr eigenwilligen Therapieversuch.

Von Christoph Schreiner

Nur „klägliche Fortschritte“ würden die meisten nach ihrer Haftentlassung vorweisen, erfährt Arthur Galleij gleich zu Anfang seiner Wiedereingliederungstherapie. 22 ist die Hauptfigur in Birgit Birnbachers Roman „Ich an meiner Seite“, der den Versuch einer Resozialisierung schildert. Nach 26 Monaten Haft ist Arthur in ein Forschungsprojekt geraten, bei dem ein neues Therapieverfahren erprobt wird. Ziel ist es, Ex-Gefangene ihre eigene „Optimalversion“ finden zu lassen, damit sie diese „in brenzligen Situationen ,spielen‘ können, in sie hineinschlüpfen. Sich über etwas hinwegretten, in dem sie so tun, als wären sie diese Version von sich, die bessere, die weichgezeichnete, die klügere.“

So erklärt es Arthurs unkonventioneller Therapeut Konstantin Vogl, der ansonsten aber seinem Bauchgefühl weit mehr vertraut als wissenschaftlichen Theorien. Vogl, selbst schwer zu fassen und sich Arthur denn auch mit seinem sprechenden Spitznamen Börd vorstellend, versucht Arthur nicht nur zu stabilisieren, sondern ihm auch ein Gefühl für sich selbst wiederzugeben. Ein Weg dazu ist das, was Börd als „Schwarzsprechen“ bezeichnet: Tonaufnahmen, auf denen Arthur für Börd festhält, was ihm zu bestimmten Themen in den Sinn kommt. Im Roman Birgit Birnbachers, die 2019 den Bachmann-Preis gewonnen hat, bilden diese O-Ton-Protokolle Arthurs eine eigene Erzählebene, die sich nahtlos einfügt in das puzzleartige Gesamttableau. Wechselt Birnbacher doch kapitelweise immer wieder kunstvoll Zeitebenen und Schauplätze, um in der Chronologie von Arthurs Leben mal vor, mal zurückzuspringen.

Schon auf der ersten Seite wird Arthurs Angst in der wiedergewonnenen Freiheit thematisiert, immerzu „als Unrechtmäßiger erkannt zu werden“. Seine Sorge, nicht mehr dazuzugehören, ist nicht unbegründet. Im weiteren Verlauf zeichnet Birnbacher nicht nur Fallstricke der Bewährungshilfe nach, sondern auch die Quadratur der Bürokratie, in die Arthur auf der Suche nach Arbeit gerät. „Er braucht einen schönen geraden Lebenslauf. (…) Ersetze sechsundzwanzig Monate Haft gegen Praktikum.“ Lange Zeit lässt uns die Autorin darüber im Unklaren, wodurch Arthur auf die schiefe Bahn gekommen ist. Wie Birnbachers auktorialer Erzähler es überhaupt bei Andeutungen belässt. Dass ein Badeunfall Arthur traumatisiert hat, bei dem seine enge Freundin Milla starb, die er in einer Art menage à trois mit seinem besten Freund geteilt hatte – auch dies (wie auch die rätselhaften Umstände jenes fatalen Ausfluges) erfahren wir erst peu à peu.

Birnbachers Verzicht auf jedes geradlinige oder vorschnell entbergende Erzählen fordert dem Leser eigene Verknüpfungsarbeit ab. Immer wieder muss man sich wegen der Erzählsprünge kapitelweise vergewissern, wo wir in Arthurs Leben gerade stehen. Nach und nach fügen sich die Rückblenden und Momentaufnahmen aus Arthurs Leben vor und nach der Haft sowie die eingestreuten Therapie- und Wohngruppen-Szenen jedoch zu einem schlüssigen Gesamtbild. Demnach war Arthur ein stilles, doch aufgewecktes Kind, das ohne Vater in der österreichischen Provinz aufwuchs. Als er neun war, entfloh die Mutter mit ihrem neuen Lebensgefährten und ihren beiden Kindern der Provinz, um in Andalusien in einer aus dem Boden gestampften Villensiedlung ein Zentrum für Palliativpflege aufzubauen. Für die Kinder blieb da kaum Zeit. Arthurs Bruder machte sich sobald wie möglich aus dem Staub; Arthur rettete sich, als nach Millas Tod der Traum eines gemeinsamen Studiums in Barcelona platzte, nach Wien. Als er dort bald völlig abgebrannt ist und die Erfahrung macht, „dass es eine Potenz von Alleinsein gibt“, versucht er durch Online-Betrügereien zu Geld zu kommen, um nicht zu verhungern.

Arthurs Abrutschen zeigt, wie schnell es mit unserer vermeintlichen Normalität vorbei ist. All das könnte leicht in eine Art literarisches Sozialpathos abrutschen. Weit gefehlt. Die Qualität von Birnbachers Roman besteht gerade darin, ohne Fingerzeige die Folgen von Vernachlässigung, Haltlosigkeit und nicht aufbrechbaren Affektmustern plausibel zu machen. Hinzu kommt, dass Birnbacher mit dem skurrilen Therapeuten Börd, mit Arthurs Wohngruppengefährten und Amphetamin-Junkie Lennox und nicht zuletzt mit der todgeweihten Schauspielerin Grazetta, die Arthur nach Wien nachreisen und dort zu einer Art Mutterersatz für ihn wird, gleich mehrere literarische Gestalten aufbietet, die in Erinnerung bleiben.

Damit nicht genug, pflegt Birnbacher einen präzisen Stil, der von einer bemerkenswerten, nichts simplifizierenden Beobachtungsgabe zeugt. Nicht nur im Hinblick auf ihr literarisches Personal. Wie die 35-Jährige, die in Salzburg als Schriftstellerin und Soziologin lebt, etwa die sterile Bonbonlandschaft der andalusischen Kapitalanlegersiedlung als Ausgeburt der Immobilienblase der Nullerjahre demaskiert und deren reißbretthafte Trostlosigkeit einer Makellosigkeit zeiht, „die sogar der natürlichen Überbelichtung standhält“, auch das bleibt hängen. Und Arthur? Der wird am Ende begreifen, dass keine Selbstoptimierung ihn wieder erden wird, „sondern einzig und allein ich an meiner Seite“.

