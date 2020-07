Französischer Star : Zizi Jeanmaire gestorben

Paris Die französische Ballerina und Sängerin wurde 96 Jahre alt.

Die französische Balletttänzerin und Sängerin Zizi Jeanmaire ist tot. Jeanmaire, die bürgerliche Renée Marcelle Jeanmaire hieß, sei im Alter von 96 Jahren gestorben. Jeanmaire sei am Freitag friedlich in ihrem Haus in der Schweiz gestorben, teilte ihre Tochter, Valentine Petit, mit. Jeanmaire war mit dem Star-Choreografen Roland Petit verheiratet. Petit war 2011 gestorben.

Der britische Musiker Peter Sarstedt erwähnt Jeanmaire im Lied „Where Do You Go To (My Lovely)“. Darin heißt es zu Beginn: „You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire“ – „Du sprichst wie Marlene Dietrich und du tanzt wie Zizi Jeanmaire.“