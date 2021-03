Daniel Brühls Film „Nebenan“ : Lebenslügen an der Theke

Berlin Schauspieler Daniel Brühl führt im Berlinale-Film „Nebenan“ erstmals Regie. Im Film geht es um eine Eckkneipe, Sülze und erstickende Geheimnisse.

Der Gewinner des diesjährigen Berlinale-Hauptwettbewerbs wird am Freitag bei einer Online-Zeremonie live bekanntgeben. Für das Publikum in Kinos gezeigt werden die Filmbeiträge der 71. Berlinale erst im Sommer. Vom 9. bis zum 20. Juni ist ein sogenanntes Summer Special mit öffentlichen Aufführungen geplant. Auch die eigentliche Preisverleihungszeremonie soll dann stattfinden.

Es bringt eine nette Selbstironie mit sich, dass Daniel Brühl die Rolle selbst spielt. Seine Figur will zu einem Casting nach London aufbrechen und macht vorher noch einen Abstecher in die Kneipe. An der Theke sitzt Stammgast Bruno – gespielt wird der von Peter Kurth („Babylon Berlin“), mit beiger Hose und schlecht sitzendem Hemd. „Kann ich ein Autogramm haben?“, fragt Bruno trocken. Als Daniel auf einer Serviette unterschreibt, wischt sich Bruno damit den Mund ab. In den nächsten anderthalb Stunden wird er nicht nur Daniels Arbeit demontieren („Naja, Sie machen das auch nicht gut“), sondern auch dessen Leben. Mehr sei an der Stelle nicht verraten – aber man ahnt bald, was noch kommen wird.