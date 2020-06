Nachtszene Berlin : Die Ärzte sammeln per Comic-Lesung Spenden für Clubszene

Die Ärzte sammeln per Comic-Lesung Spenden für Clubszene

Berlin Bela B und Farin Urlaub wollen Musikclubs in der Hauptstadt unterstützen, die aufgrund der Corona-Krise derzeit geschlossen sind und keine Einnahmen haben. Mit ihrer Aktion „Halt's Maul und lies!“ sammeln sie Spenden.

Für die Aktion „Halt's Maul und lies!“ präsentieren sich die Musiker in Form einer Literatursendung in Anzügen auf schweren Sesseln sitzend. Ort der Aufzeichnung ist der legendäre Kreuzberger Szene-Club SO36. „Auf dieser Bühne, die so viel Freude uns schon gemacht hat“, wie Bela B zu Beginn des Videos sagt.