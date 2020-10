In den „Tagesthemen“ : Die Ärzte: Kultur braucht mehr Unterstützung

Berlin Die Kultur-Branche leidet unter den Corona-Maßnahmen. Daran haben die Punk-Musiker der „Ärzte“ die Politiker noch einmal erinnert - in einer Nachrichtensendung.

Die Punk-Musiker der „Ärzte“ als Interviewpartner mit einem ernsten Anliegen in den „Tagesthemen“: Bei einem ungewöhnlichen Auftritt in der ARD-Nachrichtensendung hat die Berliner Band an die Politik appelliert, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen.