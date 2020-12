Deutscher Kulturrat ist besorgt : „Ein rabenschwarzes Kulturjahr“

Berlin Der Deutsche Kulturrat fordert mehr Hilfen für betroffene Unternehmen – deren Bedrängnis sei „gigantisch“.

Der Deutsche Kulturrat sieht 2020 wegen der Corona-Pandemie als ein „rabenschwarzes Kulturjahr“. Seit zehn Monaten seien wichtige Teile des Kulturbereiches im Lockdown, erklärte der Rat am Sonntag in Berlin. In den Sommermonaten hätten einige Einrichtungen unter strengen Auflagen mit deutlich weniger Publikum immerhin zeitweise öffnen können. Die Auswirkungen auf den gesamten Kulturbereich seien dramatisch.