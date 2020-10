Frankfurter Buchmesse : Deutscher Buchpreis geht an Anne Weber

Frankfurt/Main Ein „Heldinnenepos“ ist der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Das in Versform geschriebene Buch erzählt von einer französischen Freiheitskämpferin.

Der Deutsche Buchpreis 2020 geht an Anne Weber für ihren Roman „Annette, ein Heldinnenepos“. Das gab die Jury am Montag in Frankfurt am Main bekannt.