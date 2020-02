Mit Stücken von Richard Strauss und Ludwig van Beethoven : Deutsche Staatsphilharmonie feiert 100. mit Konzert in Landau

Landau Mit einem Jubiläumskonzert in der historischen Gründungsstadt Landau feiert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Samstag ihr 100-jähriges Bestehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der Jugendstilfesthalle der pfälzischen Stadt werden unter anderem „Tod und Verklärung“ von Richard Strauss und die „Schicksalssinfonie“ von Ludwig van Beethoven zu hören sein. „Diese beiden Werke standen schon beim Gründungskonzert auf dem Programm“, sagte Intendant Beat Fehlmann. Das Orchester hatte am 15. Februar 1920 in der Festhalle von Landau sein erstes Konzert gegeben.

Was wünscht Fehlmann der Staatsphilharmonie zum Hundertsten? „Dass sie so flexibel und offen bleibt, wie dies in der Vergangenheit der Fall war“, sagte der Intendant. „Damit die Staatsphilharmonie auch in 100 Jahren existiert, muss Musik als existenzielle Erfahrung immer wieder neu erlebbar gemacht werden.“