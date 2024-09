Wim Wenders erhält Großen Deutsch-Französischen Medienpreis Das sind die Gewinner des Deutsch-Französischen Journalistenpreises in Paris

Der deutsche Regisseur Wim Wenders, bekannt unter anderem für Filme wie „Paris, Texas“ und „Der Himmel über Berlin“ hat am Dienstagabend, 17. September, in Paris den Großen Deutsch-Französischen Medienpreis 2024 erhalten. Bei den Feierlichkeiten im Maison de la Radio et de la Musique von Radio France wurde zudem der Deutsch-Französische Journalistenpreis (DFJP) in fünf Kategorien verliehen. Moderiert wurde die Preisverleihung von Rebecca Manzoni (Radio France/France Inter) und Patrick Leusch (Deutsche Welle).