Diskussion um „Cancel Culture“ : Die Gedanken sind frei, heißt es doch

Frankfurt Riskiert man Reputation und gar seine Anstellung, wenn man gegen die sogenannte politische Korrektheit verstößt? Um die Meinungsfreiheit bei uns wird gestritten – immer heftiger.

Im zu Ende gehenden Jahr 2020 sehen nicht wenige die Meinungsfreiheit im Land bedroht. Wissenschaftler, Publizisten und Künstler in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Demokratien, klagen über einen enger werdenden Meinungskorridor, Repressalien und Anpassungsdruck. Mindest genauso heftig ist die Kritik an diesen Vorwürfen. Strittig ist, ob es die oft beklagte „Cancel Culture“ überhaupt gibt, ob missliebige Stimmen wirklich stummgeschaltet und Kritik mit Auftrittsverboten und Jobverlust bestraft wird. Manche sehen im Begriff der „Cancel Culture“ ausschließlich einen Kampfbegriff der Rechten.

Der Heidelberger Theologe Philipp Stoellger schätzt das Problem der „Cancel Culture“ im akademischen Bereich dagegen als „noch überschaubar“ ein: Es gebe „Umbrüche in der Sagbarkeit“. Was sagbar sei, verschiebe sich mit den Generationen. Doch treibe der Trend manchmal skurrile Blüten, sagt auch der Leiter des Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST): So warf ihm eine Studentin Rassismus vor, weil seine Lektüreliste zur Vorlesung keine „Transgender- und Black Voices“ enthielt. Er sei auch schon als „sexistisches Schwein“ beschimpft worden, als er einer Studentin die Tür aufgehalten hatte, sagt der Dogmatik-Professor: „Das Kränkungspotenzial ist oft zu groß. Und die gefühlte Kränkung wird dann benutzt, um die eigene Aggression zu legitimieren.“ Dann kippe der Diskurs, und das Problem dahinter werde „unverhandelbar“.

Die Chefredakteurin des „Philosophie-Magazins“, Flaßpöhler, kritisiert dagegen einen „vorauseilenden Gehorsam“ auch in Institutionen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In den Redaktionen gebe es Anpassungsdruck. Sensibilisierung sei zwar ein gesellschaftlicher Fortschritt und kein „Firlefanz“, betont sie: „Da muss man berührbar bleiben.“ Problematisch sei aber, dass man schon als „rechts“ gelte, wenn man sachlich gegen das Gendern argumentiere. „Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht darauf, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen“, schrieb George Orwell 1945 zu seiner dystopischen Fabel „Animal Farm“. Im Jahr 2020/21 klingt das überaus aktuell. „Die USA und Großbritannien führen uns vor, was passieren kann; es sind warnende Beispiele“, sagt Flaßpöhler zu umstrittenen Kündigungen von Journalisten in New York und einem Lehrer in Eton, die als nicht mehr tragbar galten: „Es ist notwendig, aus ideologischen Verhärtungen herauszukommen.“