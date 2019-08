Damals eine „Waffe im Klassenkampf“ : Der „Schwarze Kanal“ der DDR sendet wieder

Der Moderator Karl-Eduard von Schnitzler starb 2001 im Alter von 83 Jahren. Foto: Frank/dpa. Foto: dpa/Florian Frank

Berlin Der „Schwarze Kanal“ des DDR-Fernsehens geht wieder auf Sendung. Das kündigt die in Berlin erscheinende Tageszeitung Junge Welt an, auf deren Internetportal die Weiterentwicklung der einst von Karl-Eduard von Schnitzler erfundenen und moderierten Sendung seit Freitagabend verfügbar ist. „Der Schwarze Kanal“ war die bekannte Sendung des DDR-Fernsehens; in über 1500 Folgen klärte sie über „die westliche antikommunistische Propaganda“ auf.

