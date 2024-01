Neues von Bully Herbig „Schuh des Manitu“-Fortsetzung soll 2025 in die Kinos kommen

Die Dreharbeiten sollen in diesem Jahr beginnen; das Drehbuch stammt von Herbig, der im November Jurypräsident des Neunkircher Günter Rohrbach Preises war, Christian Tramitz (Darsteller des „Ranger“) und Rick Kavanian (Dimitri). Weitere Details zur Besetzung sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben, aber Herbig und Constantin Film versprechen „ordentlich Verstärkung“. Im „Schuh des Manitu“ waren unter anderem Sky du Mont und Marie Bäumer dabei. In der Pressemitteilung sagt Herbig: „Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!“