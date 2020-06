Kino : „Es wird auf meinem Grabstein stehen“

New York Joel Schumacher ist tot – Regisseur vieler Hits und eines Films, für den er sich 20 Jahre später entschuldigt hat.

Weltweit bekannt wurde er vor allem als Regisseur zweier Blockbuster der „Batman“-Reihe – nun ist Joel Schumacher tot. Er sei am Montag in New York nach einem einjährigen Kampf gegen Krebs gestorben, teilte ein Vertreter des Filmemachers mit. Schumacher wurde 80 Jahre alt.

Der gebürtige New Yorker sorgte zunächst in der Modewelt für Furore. Nach dem Besuch der renommierten Designhochschule Parsons School dekorierte er die Schaufenster von Henri Bendel, einem Geschäft für Damenaccessoires mit Sitz in New York City. In Berührung mit dem Film kam Schumacher erstmals als Kostümdesigner. Er setzte einige Woody-Allen-Filme der 70er Jahre modisch in Szene: „Innenleben“ und „Der Schläfer“.