Der Meister des Stahls US-Künstler Richard Serra gestorben – im Saarland prägen seine riesigen Plastiken markante Plätze

In Dillingen ist eine tonnemschwere Plastik auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs an der B51 weithin zu sehen. Sie markiert das Eingangstor sowohl zur Stadt Dillingen als auch zur Dillinger Hütte, jenem Stahlwerk, mit dem der New Yorker Künstler seit 1986 zusammenarbeitet. „Viewpoint“, so heißt es im Kunstlexikon der Kunsthochschule des Saarlandes, ist eine Hommage Serras an den Stahlstandort Dillingen und ein Geschenk des Stahlunternehmens an die Stadt. Aus jeweils vier fast zehn Meter hohen Stahlplatten wurden zwei gebogene Segmente zusammengesetzt, geben so den Blick frei auf die Stadt, in der Gegenrichtung auf das Werksgelände, nach oben auf das Firmament.