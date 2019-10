Der Mehrteiler „Chernobyl“ auf DVD und bei Sky : Der Reaktor strahlt, der Staat bröckelt

Saarbrücken Der Mehrteiler „Chernobyl“ zeichnet die russische Reaktorkatastrophe von 1986 nach. Zwar mit kleineren erzählerischen Freiheiten, aber meisterlich und mit Bildern, die einen in den Schlaf verfolgen.

Da gelingen dem Film von Craig Mazin (Buch) und Johan Renck (Regie) beklemmende Bilder eines Chaos, in das Tage später zwei Männer zumindest die Ahnung einer Ordnung hineinzubringen versuchen: der Atomwissenschaftler Valery Legasov (Jared Harris) und Politfunktionär Boris Schtscherbina (Stellan Skarsgard), die sich anfangs herzlich misstrauen: Der Politiker hält die finsteren Prognosen des Wissenschaftlers für übertrieben; der wiederum fürchtet die Macht des Politikers, der die Katastrophe im Sinne der Staatsräson erst einmal kleinreden will – denn Katastrophen passieren einfach nicht in der Sowjetunion. Zugleich dämmert dem Funktionär langsam, dass er der Zustände mit Vertuschen und Verschweigen nicht Herr werden kann. Der brennende Reaktor muss gelöscht werden; Wasser muss im Kraftwerk manuell abgelassen werden, um eine enorme Dampfexplosion zu verhindern; zugleich droht der Kern, sich durch den Betonboden zu fressen und das Grundwasser der ganzen Region zu verseuchen. Material und Menschen müssen herangekarrt werden: Bergmänner aus einer Mine, die sich unter den Reaktor graben und durchaus einschätzen können, dass ihre Arbeit gefährlich ist. Noch gefährlicher ist die Arbeit der 3000 Männer, die strahlenden Graphit-Schutt vom Dach in den Reaktor werfen müssen: Mehr als 90 Sekunden dürfen sie sich der Strahlung nicht aussetzen – was der Film in einer qualvollen, hektischen Sequenz in Echtzeit schildert.