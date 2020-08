Interview mit Regisseur Christian Petzold : „Eine sehr scheußliche Erfahrung“

Regisseur Christian Petzold (59)

Venedig Der deutsche Regisseur über seine Corona-Erkrankung, das kommende Festival in Venedig und seine DVD-Sammlung.

Der Filmemacher Christian Petzold („Barbara“, „Undine“) sitzt in diesem Jahr in der Jury des Festivals von Venedig, das morgen beginnt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was er von dem Filmfestival erwartet, wie er seine Infektion mit dem Coronavirus erlebt hat – und warum er für sein DVD-Regal manchmal belächelt wird.

Venedig ist eines der ersten Filmfestivals, das wieder stattfindet. Mit welchem Gefühl fahren Sie dorthin?

Zur Person Christian Petzold (59) gehört zu den bekanntesten deutschen Regisseuren. Sein Film „Die Beischlafdiebin“ lief beim Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis. Er drehte Filme wie „Barbara“ und „Yella“ mit Nina Hoss oder „Die innere Sicherheit“. Zuletzt lief „Undine“ mit Paula Beer und Franz Rogowski im Kino.



Das Interviewbuch „Das Kino ist die Zukunft, aber es schaut immer zurück“ aus dem Schüren Verlag haben wir kürzlich hier vorgestellt.

PETZOLD Ich war schon ein paar Mal da, und das war immer ein sehr überfülltes Festival auf dem Lido. Und ich glaube, diesmal ist es dort sehr viel ruhiger. Ich bin mal gespannt, wie das im Kino aussieht. Die werden auch Abstandsregelungen haben. Ich bekomme auch immer Post von der Festivalleitung, auf was wir alles achten müssen. Aber trotzdem: Ich freue mich total auf die Jury, mit der ich dann – vielleicht ein bisschen wie bei Edgar Allen Poe in „Die Maske des Roten Todes“ – in einem Raum sitzen werde und über Filme sprechen kann.

Muss denn ein Festival in diesen Zeiten wirklich vor Ort ablaufen – oder ginge das auch digital?

PETZOLD Also ich finde, alles, was ich bisher digital gemacht habe, ist nicht befriedigend. Es wird auch nie das Gespräch und die Gesten und Blicke und all das ersetzen können. Und ich glaube, ein digitales Festival – das sind Methadon-Programme. Das kann man vergessen. Das läuft nicht. Ich habe das selber erlebt, wir hatten Zoom-Konferenzen und so etwas. Das macht mich fertig.

Sie haben erzählt, dass Sie das Coronavirus schon im Frühjahr hatten. Wie erging es Ihnen damit?

PETZOLD Es war eine sehr scheußliche Erfahrung, muss ich sagen. Deswegen – alle, die das herunterspielen, es sei ja wie Grippe: Das ist nicht richtig. Das waren zweieinhalb Wochen Fieber im Bett, ziemlich hart. Glücklicherweise ist es nicht auf die Lunge umgeschlagen, was aber immer wie ein Damoklesschwert über einem hängt. Da hat man schon ein bisschen Panik. Das Schöne war: Die Träume waren ganz gut.

Warum? Kamen Ihnen gleich neue Filmideen?

PETZOLD Ich habe von einer Idee Abstand genommen und habe eine andere vorgezogen, die eine Liebesgeschichte ist. Vielleicht ist das die Sehnsucht gewesen, dass ich Menschen sehen kann, die sich berühren und in die Augen gucken.

Welches Projekt wird das?

PETZOLD Nach „Undine“ – das ist ja eine Wassergeistgeschichte – habe ich mich mit dem Element Feuer beschäftigt. Es geht um mehrere junge Menschen, die von Waldbränden umgeben sind, eingeschlossen werden und gleichzeitig mit sich und ihrer Liebe klarkommen müssen. Das spielt in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern.

Lange war es so, dass man nach Feierabend nach Hause kam, den Fernseher eingeschaltet hat und eben das geguckt hat, was im Programm lief. Machen Sie das noch?

PETZOLD Ich habe das lange Zeit verteidigt, weil ich gerade diesen Moment ganz toll finde. Man macht den Fernseher an und entdeckt etwas, was man nicht ausgewählt hat. Und diese Überraschung gibt es im Fernsehen leider nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass bis 23 Uhr alles durchformatiert und durchgetaktet ist.

Wie gucken Sie denn Filme und Serien?

PETZOLD Freunde von mir lachen, aber ich schaue DVDs.

Ehrlich?