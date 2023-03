Musik Depeche Mode im Charts-Olymp

Herbert Grönemeyer („Das ist los“) muss mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. US-Sängerin Lana Del Rey („Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd“) steigt auf Platz drei ein. Der Pink Floyd-Klassiker „The Dark Side of the Moon“, der anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums neu veröffentlicht wurde, klettert von Rang 42 auf vier. Komplettiert werden die Top Fünf von der deutschen Band Subway To Sally mit „Himmelfahrt“.