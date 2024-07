Nicht nur Wagner in Bayreuth? Debatte um Wagners Sonderstellung vor Bayreuther Festspielen

Denn ansonsten war es - von schon etwas länger zurückliegenden Protesten um Einsparungen beim Chor abgesehen - auffällig ruhig auf dem Grünen Hügel. Festspielchefin Katharina Wagner geht mit Rückenwind und einem jüngst verlängerten Vertrag in der Tasche in das Opernspektakel und weitere Jahre als Herrscherin des Hügels - und hat in diesem Jahr so viele Frauen an prominenter Stelle dabei wie noch nie: gleich drei Dirigentinnen führen das Orchester in diesem Jahr. Erstmals gibt es damit mehr Frauen als Männer am Pult im berüchtigten Bayreuther Orchestergraben.